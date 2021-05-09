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Muğla'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

09.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

Akbük Mahallesi'nde Halil İbrahim Uysal'a ait ahşap evde yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri gelinceye kadar elden ele kovalarla su taşıyarak alevlerin yayılmasına engel olmaya çalıştı.

Hızla yayılan ve tüm evi saran yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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