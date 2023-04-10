Muhacir ne demek, göçmenle muhacirin farkı nedir? Muhacir nedir, kime denir?

Türk Dil Kurumu, muhacir kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden biri olarak göçmen kelimesini kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu’na ait resmi internet sitesinde Türkçe Sözlük sayfasında bu kelime için sıfat türünde iki farklı tanım yer almaktadır. Sıfatlardan biri İslam literatüründe kullanılan hicret kelimesi ile ilgilidir.

Türkçede muhacir ne demek sorusunun karşılığı olarak kullanılan ve aynı zamanda cümle içinde muhacir kelimesi yerine geçebilen kelime göçmen kelimesidir. Muhacir farklı bir yerde yaşamak için göç eden kişiler için kullanılan bir ifadedir. Hicret adı verilen olayı gerçekleştiren kişiler de muhacir olarak anılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan muhacir kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek deyimler, birleşik kelimeler ve birleşik türde fiiller de üretebilmektedir. Bu duruma örnek durumlar şunlardır:

Muhacir gitmek: Göç etmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Muhacir arabası: Üst kısmı ve yan tarafları kapalı olan, dört tekerlekli, yaysız olan arabalara muhacir arabası adı verilir.

Muhacir olmak: Göçmen durumuna giren kişiler için bu ifade kullanılır.

Muhacir kime denir?

İslamiyet tam anlamı ile yayılmadan önce Mekke’de putlara tapılırdı. Allah’ın varlığı kabul ediliyordu ancak Allah ile insanın arasında bağ kurabilmek için putların gerekli olduğu düşünülüyordu. Cahiliye dönemi adı verilen bu dönemde Hz. Muhammed aracılığı ile İslamiyet duyurulmuş ve İslamiyet bazı Mekkeliler tarafından kabul edilmişti.

Gayrimüslim olan Mekkeliler, Müslüman olan Mekkelilere ve Hz. Muhammed’e eziyet etmek istiyorlardı. Müslüman Mekkeliler inanışlarının gereği olan ibadetleri ve sorumlulukları yerine getirebilmek için özgür alan bulamıyorlardı. Bu nedenle Hz. Muhammed ve sahabeleri Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Bu olay İslam tarihinde Hicret olayı olarak anıldı. Hicret gerçekleştiren Müslümanlar muhacir adı ile anıldı. Medineli Müslümanlar tarafından iyi karşılanan muhacirler Medine’de ibadetlerini özgürce yaşayabilecek alan buldular. Muhacirlere iyi davranan Medineli Müslümanlar ise ensar adı ile anıldı.

Muhacir ile göçmen arasındaki fark nedir?

Türkçede farklı dillerden gelen ve Türkçeleşen, kökeni yabancı dillere dayalı olan kelimeler zaman zaman anlamları bakımından birbirleri ile karıştırılabilmektedirler. Göçmen ve muhacir kelimeleri de halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıklıkla aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak göçmen ve muhacir kelimeleri arasında ince farklar bulunmaktadır.

Muhacir: İslam literatüründe hicret olayını gerçekleştiren kişiler bu kelime ile adlandırılır. Ayrıca Osmanlı Devleti zamanında, devletin Batı’daki topraklarını kaybetmesi ile burada yaşayan kişilerin Doğu’ya göç etmek durumunda bırakılması durumuna maruz kalmış kişiler de muhacir olarak isimlendirilmektedir. Hicret olayı nedeniyle muhacir adı verilen kişiler, dini sebeplerden kaynaklı olarak ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri özgür bir alan amacı ile yaşadıkları yerden ayrılmışlardır.

Göçmen: Doğduğu, yaşadığı ya da büyüdüğü ülkelerden başka ülkelere, yasal olan yollar kullanarak ve kendi isteği doğrultusunda göç eden kişilere göçmen denir. Göçmenler, sığınmacı, mülteci, muhacir ya da başka bir şekilde isimlendirmezler. Yasal haklarını kullanarak bir yerden başka bir yere yerleşen kişilerdir. Herhangi bir zorunlulukları ya da yaptırımları yoktur. Kendi yaşadıkları, doğdukları yerleri kendi tercihleri doğrultusunda terk etmişlerdir.