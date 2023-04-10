EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Muhacir ne demek, göçmenle muhacirin farkı nedir? Muhacir nedir, kime denir?

Muhacir ne demek, göçmenle muhacirin farkı nedir? Muhacir nedir, kime denir?

24.03.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe son derece zengin bir kelime dağarcığına sahip diller arasında yer almaktadır. Bir kelime yabancı bir dilden gelip zamanla Türkçeleşmiş olabilir. Ayrıca isim, sıfat ya da zarf gibi farklı türlerdeki kelimeler çeşitli alanlarda kavram ya da terim olarak da kullanılabilmektedir. Muhacir ve göçmen kelimeleri de bu özelliğe sahip ve genelde birbirleri ile karıştırılan kelimelerdir.

Muhacir ne demek, göçmenle muhacirin farkı nedir? Muhacir nedir, kime denir?

Türk Dil Kurumu, muhacir kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden biri olarak göçmen kelimesini kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu’na ait resmi internet sitesinde Türkçe Sözlük sayfasında bu kelime için sıfat türünde iki farklı tanım yer almaktadır. Sıfatlardan biri İslam literatüründe kullanılan hicret kelimesi ile ilgilidir.

Muhacir nedir?

Türkçede muhacir ne demek sorusunun karşılığı olarak kullanılan ve aynı zamanda cümle içinde muhacir kelimesi yerine geçebilen kelime göçmen kelimesidir. Muhacir farklı bir yerde yaşamak için göç eden kişiler için kullanılan bir ifadedir. Hicret adı verilen olayı gerçekleştiren kişiler de muhacir olarak anılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan muhacir kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek deyimler, birleşik kelimeler ve birleşik türde fiiller de üretebilmektedir. Bu duruma örnek durumlar şunlardır:

  • Muhacir gitmek: Göç etmek anlamında kullanılan bir deyimdir.
  • Muhacir arabası: Üst kısmı ve yan tarafları kapalı olan, dört tekerlekli, yaysız olan arabalara muhacir arabası adı verilir.
  • Muhacir olmak: Göçmen durumuna giren kişiler için bu ifade kullanılır.
Hicret ne demek? Hicret ne demek?

Muhacir kime denir?

İslamiyet tam anlamı ile yayılmadan önce Mekke’de putlara tapılırdı. Allah’ın varlığı kabul ediliyordu ancak Allah ile insanın arasında bağ kurabilmek için putların gerekli olduğu düşünülüyordu. Cahiliye dönemi adı verilen bu dönemde Hz. Muhammed aracılığı ile İslamiyet duyurulmuş ve İslamiyet bazı Mekkeliler tarafından kabul edilmişti.

Gayrimüslim olan Mekkeliler, Müslüman olan Mekkelilere ve Hz. Muhammed’e eziyet etmek istiyorlardı. Müslüman Mekkeliler inanışlarının gereği olan ibadetleri ve sorumlulukları yerine getirebilmek için özgür alan bulamıyorlardı. Bu nedenle Hz. Muhammed ve sahabeleri Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Bu olay İslam tarihinde Hicret olayı olarak anıldı. Hicret gerçekleştiren Müslümanlar muhacir adı ile anıldı. Medineli Müslümanlar tarafından iyi karşılanan muhacirler Medine’de ibadetlerini özgürce yaşayabilecek alan buldular. Muhacirlere iyi davranan Medineli Müslümanlar ise ensar adı ile anıldı.

İlk hicret nereye olmuştur? İlk hicret nereye olmuştur?

Muhacir ile göçmen arasındaki fark nedir?

Türkçede farklı dillerden gelen ve Türkçeleşen, kökeni yabancı dillere dayalı olan kelimeler zaman zaman anlamları bakımından birbirleri ile karıştırılabilmektedirler. Göçmen ve muhacir kelimeleri de halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıklıkla aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak göçmen ve muhacir kelimeleri arasında ince farklar bulunmaktadır.

Muhacir: İslam literatüründe hicret olayını gerçekleştiren kişiler bu kelime ile adlandırılır. Ayrıca Osmanlı Devleti zamanında, devletin Batı’daki topraklarını kaybetmesi ile burada yaşayan kişilerin Doğu’ya göç etmek durumunda bırakılması durumuna maruz kalmış kişiler de muhacir olarak isimlendirilmektedir. Hicret olayı nedeniyle muhacir adı verilen kişiler, dini sebeplerden kaynaklı olarak ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri özgür bir alan amacı ile yaşadıkları yerden ayrılmışlardır.

Göçmen: Doğduğu, yaşadığı ya da büyüdüğü ülkelerden başka ülkelere, yasal olan yollar kullanarak ve kendi isteği doğrultusunda göç eden kişilere göçmen denir. Göçmenler, sığınmacı, mülteci, muhacir ya da başka bir şekilde isimlendirmezler. Yasal haklarını kullanarak bir yerden başka bir yere yerleşen kişilerdir. Herhangi bir zorunlulukları ya da yaptırımları yoktur. Kendi yaşadıkları, doğdukları yerleri kendi tercihleri doğrultusunda terk etmişlerdir.

Hicretin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Hicretin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!
KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
muhacir muhacir ne demek muhacir nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.