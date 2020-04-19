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Muhammed Salah çalışmalarını sürdürüyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

Muhammed Salah çalışmalarını sürdürüyor

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Salah sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

Öte yandan Mısırlı futbolcunun, doğduğu köy olan Nagrig'e maske ile yiyecek yardımında bulunduğunu belirtildi.

(İHA)

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