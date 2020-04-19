Muhammed Salah çalışmalarını sürdürüyor

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Salah sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.
Öte yandan Mısırlı futbolcunun, doğduğu köy olan Nagrig'e maske ile yiyecek yardımında bulunduğunu belirtildi.
(İHA)
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