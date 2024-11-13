Muhammed Salah Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı! Galatasaray taraftarı ayaklandı

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Liverpool ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Mısırlı yıldız için yeni gelişmeler yaşanırken, gelen bu haberler Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırmış durumda.

ADIM ADIM GALATASARAY'A

İngiliz haber kaynağı Sky'ın haberine göre; Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu ve şu an için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Salah'a ayrıca Suudi Arabistan ve Avrupa'dan da talipler olduğu kaydedilirken yıldız isim için yazılan kulüplerden biri de Galatasaray.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 32 yaşındaki sağ kanat Salah için düğmeye bastığı hatta Sarı-kırmızılı ekibin, Salah'ın menajeriyle ön görüşme yaptığı iddia edildi.

İNGİLTERE PERFORMANSI

Liverpool kariyerinde 365 resmi maça çıkan Muhammmed Salah, bu maçlarda 220 gol 98 asistlik performans gösterdi. Salah, Liverpool forması altında Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.