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Muhammed Salah Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı! Galatasaray taraftarı ayaklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.11.2024 07:41
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Süper Lig'in son 2 sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı durumunda bulunan Galatasaray, yaptığı transferlerle adını tüm dünyada duyurmaya devam ederken, Sarı-Kırmızılılar için Muhammed Salah ismi ortaya atılmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetimin Mısırlı futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme yaptığı kaydedilirken İngiltere'den gelen haber taraftarları oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Muhammed Salah Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı! Galatasaray taraftarı ayaklandı
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Liverpool ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Mısırlı yıldız için yeni gelişmeler yaşanırken, gelen bu haberler Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırmış durumda.

ADIM ADIM GALATASARAY'A

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İngiliz haber kaynağı Sky'ın haberine göre; Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu ve şu an için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Salah'a ayrıca Suudi Arabistan ve Avrupa'dan da talipler olduğu kaydedilirken yıldız isim için yazılan kulüplerden biri de Galatasaray.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

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Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 32 yaşındaki sağ kanat Salah için düğmeye bastığı hatta Sarı-kırmızılı ekibin, Salah'ın menajeriyle ön görüşme yaptığı iddia edildi.

İNGİLTERE PERFORMANSI

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Liverpool kariyerinde 365 resmi maça çıkan Muhammmed Salah, bu maçlarda 220 gol 98 asistlik performans gösterdi. Salah, Liverpool forması altında Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.

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