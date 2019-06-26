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Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip

BURSASPOR HABERLERİ  | 26.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bursaspor’un genç file bekçisi Muhammed Şengezer, Atletico Madrid ve Porto’nun radarında.

Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip

Yeşil-beyazlıların 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bursaspor Kulübü’nün altyapısından yetişen ve üç sezondur A takım kadrosunda yer alan genç eldiven, geçen sezon gösterdiği başarılı grafikle öne çıktı. Geçen sezon A Milli Takım’a çağrılan Muhammed ile yurt dışından önemli kulüpler ilgileniyor. Avrupa’dan birçok kulübün radarında bulunan genç eldiveni, İspanyol Atletico Madrid ve Portekiz’in Porto kulüpleri yakın takibe alırken, Muhammed Şengezer’in ismi yurt içinden de Galatasaray ile anılıyor.

ATLETICO RAPOR İSTEDİ

Samet Aybaba’nın ekibinde yer alan genç antrenör Selçuk Erdoğan, birlikte çalıştığı Muhammed için övgü dolu sözler sarf etti. Muhammed Şengezer’in kariyerinde çalıştığı en yetenekli kaleci olduğunu belirten Erdoğan, geçen sezon da yurt dışından kulüplerin genç oyuncuyu takip ettiğine işaret ederek, “Atletico Madrid ve Porto yetkilileri, Muhammed’i izledi. Atletico’nun kaleci antrenörü Muhammed hakkında raporlar istedi” dedi.

LİLLE’İN DE İLGİSİ VARDI

Daha önce de Fransa’nın Lille kulübü, Muhammed Şengezer’i takibe almıştı. Fransız yetkililerin raporu üzerine oyuncu transfer listesine dahil edilmişti. Muhammed’in menajeri tarafından da Lille’in ilgisi doğrulanmıştı. Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Muhammed Şengezer için Bursaspor yönetimi ise beklemede. Resmi bir teklifin gelmesi halinde durumun değerlendirileceği öğrenilirken, önemli bir bonservis bedeli karşılığında Muhammed’in satılmasının yönetimin tercihleri arasında olduğu belirtildi

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Muhammed Şengezer atletico madrid porto

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