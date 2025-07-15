Muharrem İnce'den Bakan Tekin'e jet yanıt! "Yaptığın sınava güveniyorsan..."

Bakan Tekin İnce'nin 'LGS'den pis koku geliyor' açıklamasına çok sert tepki göstermişti. İnce'den de Bakan Tekin'in açıklamasına jet yanıt geldi. İşte tüm detaylar!

İNCE'DEN BAKAN TEKİN'E JET YANIT

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bakan Tekin'in açıklamasına yanıt verdi. İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akılsız, düzeysiz ve Tekinsiz Yusuf, sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalışmak yerine; önce okullara sabun koy, sonra Milli Eğitim’den gelen pis kokuları temizle.

Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var.

Senin görevin siyaset yapmak değil çocuklara eşit ve nitelikli eğitim verilmesini sağlamak. Altını pislettiğin Bakanlık koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun.

Hırsızlığınızın sınırı yok bunu en çok gençler biliyor.

LGS birincileri hangi okullardan açıklamadın!

LGS sonuçlarını bağımsız bir komisyon incelesin dedim, sağır kaldın!

Yaptığın sınava güveniyorsan önce bunları yap!"

Akılsız, düzeysiz ve Tekinsiz Yusuf, sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalışmak yerine; önce okullara sabun koy, sonra Milli Eğitim’den gelen pis kokuları temizle. Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var.

Senin görevin siyaset… — Muharrem İNCE (@vekilince) July 15, 2025

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'li Muharrem İnce'nin 'LGS'den pis koku geliyor' sözleri üzerine açıklamada bulunmuştu. Tekin açıklamasında, "Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde, pis koku oradan geliyordur." demişti.