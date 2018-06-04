Muharrem İnce Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyledi!

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu oldu. Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, konu futbola ve önceki gün Fenerbahçe Kongresi'ne gelince çarpıcı ifadeler kullandı.

Futbolla arasının çok iyi olmadığını ve genellikle maçları izlemek için fırsat bulamadığını söyleyen Muharrem İnce, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u arayıp, kutladığını dile getirdi.

Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "Sayın Ali Koç'u aradım ve kutladım. Bazen böyle olur. Sizin başarılı, başarısız olmanız da önemli değildir. Değişim rüzgarı geldiği zaman önünde duramazsınız. Ben Fenerbahçeliyim. Kongre delegeseyim ama oy kullanmya gitmedim. Sosyal medyada da görüyorsunuz. Ali Koç geldi, Muharrem İnce de gelir diye bir benzetme yapıyorlar. Bence doğru da yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

