Muharrem İnce’nin 6'lı masa yorumu yeniden gündem oldu! Oğuzhan Uğur "Yıldız haritası da bakıyor musunuz?" deyince...

İyi Parti Lideri Meral Akşener günlerdir gündemde... Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediklerini belirterek 'Altılı Masa'dan ayrılan Akşener'in sözleri sonrası Muharrem İnce'nin tahminleri yeniden gündeme geldi.

İnce, "Millet İttifakı dağılır. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını Altılı Masaya kabul ettiremez. Ettirirse Meral Akşener ayrılır. Başka ittifaklar doğar. Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmaz' demişti.

YANITI GÜNDEM OLDU

Bu açıklamayı gören Oğuzhan Uğur kendini tutamadı. Uğur Muharrem İnce'ye "Yıldız haritası da bakıyor musunuz?" dedi.

İnce ise bu soruya "Ben daha çok akıl ve bilimden yanayım Oğuzhan" yanıtını verdi.



