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Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

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HABER  | 21.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce Balıkesir'de seçim mitingine katıldı. Bir vatandaşın “CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin' sorusuna İnce, "Ben de istiyorum" şeklinde cevap verdi.

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

CHP'nin seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir'e gelen Muharrem İnce, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde miting yaptı. Soğuk hava dolayısı ile katılımın düşük olduğu mitingde Muharrem İnce, iktidara yüklendi. Polislere 3600 gösterge için söz verdiğini hatırlatan İnce, iktidarın da bu sözü verdiğini ancak tutmadığını kaydetti.

"BEN DE İSTİYORUM"

Konuşması esnasında ezan okununca İnce, konuşmasına ara verdi. Bu esnada mitinge katılan bir vatandaş Muharrem İnce'ye seslenerek "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin" diye soru sordu. CHP'li İnce ise, 'Ben de istiyorum' şeklinde soruyu cevapladı.

Mitingin sonunda ise CHP'li Muharrem İnce, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek için vatandaşlardan oy istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce chp Balıkesir miting

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
size karşı yinede kılıçdaroğlunı tercih ederim.. koltuk aşkınız gerçekten beni çok şaşırttı sizinle ilgili hayal kırıklığına uğradım..
İmamoğlu bu adamdan iyi.
KEŞŞKEEEEEE !!!!!!!!
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