Euphoria yıldızı Sydney Sweeney çekimlerde zor anlar yaşadı

2023'te vizyona girecek olan Anyone But You filminin setinde fotoğraflanan Sydney Sweeney ve Glen Powell yine gündem oldu. Euphoria yıldızı Sydney Sweeney son dönemde hem iç çamaşırlı pozları hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Göğüslerinin okuldaki yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesinin kendisini 'dışlanmış' hissettirdiğini açıkladıktan sonra gündem olan Sydney Sweeney çekimlerde rüzgarın azizliğine uğradı.

Glen Powell ile başrolde yer alan güzel oyuncu pembe elbisesiyle dikkat çekti.

Ancak rüzgarda zor anlar yaşayan Sydney Sweeney kameralardan da kaçamadı.



Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni toplayan güzel isim rüzgara rağmen çekimlere ara vermedi.