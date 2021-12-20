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Muharrem Sarıkaya'nın attığı tokat gündemde! Hande Sarıoğlu'ndan olay paylaşım

20.12.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya skandal hareketiyle gündemde. Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayında tokat attı. Tokatın ardından tepkiler çığ gibi büyürken daha önce aynı kanaldan oryantal yaptığı için kovulan Hande Sarıoğlu bu konuya sessiz kalmadı. Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Muharrem Sarıkaya'nın attığı tokat gündemde! Hande Sarıoğlu'ndan olay paylaşım

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması sosyal medyanın gündemedi oturdu. Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak özür dilese de tepkiler dinmiyor.

Geçtiğimiz yıl evinde oryantal yapıp bu sosyal medyasından paylaştığı için kanaldaki işinden olan Hande Sarıoğlu da konuya dair sessiz kalmadı.

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Dansı sebebiyle kendisinden savunma istenen ve kanalla yollarını ayırmak zorunda kalan Sarıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Habertürk karar vericileri olarak bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar! Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara türükeyim. Şu özrü yayınladıktan sonra işine son verseniz de karaktersizsiniz."

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Hande Sarıoğlu'nun yaşadıklarına dair sosyal medyada da paylaşım yapıldı. Herkes Sarıoğlu'na yapılanın haksızlık olduğunu yineledi.

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