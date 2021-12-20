Muharrem Sarıkaya'nın hareketi sonrası Pınar Altuğ sessiz kalmadı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk ettiği sırada korkunç bir olaya imza attı. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan Sarıkaya gündeme bomba gibi düştü.

Tokat anında sessizliğini koruyan Fatma Şahin de herkesi şaşırttı. Oyuncu Pınar Altuğ konuda dair tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

Pınar Altuğ paylaşımında "Görevini yapmaya çalışan bir genç adama yapılan hareketin zaten açıklaması olamaz, affı yok! Peki Fatma Hanım nasıl tepkisiz kalabildi. Üzgünüm" yorumunda bulundu.

FATMA ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaşananlardan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."



