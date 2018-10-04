Muharrem Usta'dan sert açıklama

Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili yönetim kurulunun, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle kendisi hakkında başlattığı hukuki girişimle ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Haysiyet cellatları size yazıklar olsun. Siz Trabzonsporlu iseniz ben değilim. Bu yönetimin derdi Trabzonspor değil benim. Size bu kadar iyi niyete değmezmiş. Mahkemeye gidiyorsanız ben de gidiyorum o zaman. Size bağış da yok. Şimdi ben de gereğini yapacağım. Trabzonspor yönetimine açık önerimizdir. Eğer amacınız şeffaflık ise dönemimiz dahil son 10 yılın hesaplarının bağımsız ve saygın bir kurum tarafından incelenmesini (four big) öneriyoruz. Hadi buyrun. Hatta, inceleme masrafları dahi tarafımızdan karşılanacaktır."





