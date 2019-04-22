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Mühendisler buldu! Uçağın motorunda uyuya kalmış

gizemino gizemino
YAŞAM  | 22.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

Uçuş öncesinde kontrol esnasında, uçak mühendisleri uçağın motorunda uyuklayan baykuşa rastladılar. İşte son anda büyük bir olaydan dönülen hikayenin ayrıntıları...

Mühendisler buldu! Uçağın motorunda uyuya kalmış

Uzun yıllardır baykuşun ne kadar akıllı olduğunu kanıtlayan araştırmalar duyduk, okuduk... Ama aynı zamanda onların büyük, her şeyi gören gözlerinin ve ciddiyetli yüzlerinin arkasında bir sinsilik olduğuna inanlar da var. Örneğin Hindistan'da baykuşlar talihsizlik olarak kabul ediliyor. İşte bu baykuşun başına gelen olay da bir hayli talihsiz.

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Melbourne Havaalanı'ndaki bir Virgin Avustralya Boeing 737-800'de yapılan uçuş öncesi kontroller sırasında, mühendisler motorlardan birinin içine sokulmuş baykuşa rastladılar.

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Virgin Avustralya Hava Yolları bu olayı, "Uçuş öncesi kontrollerimizde bulduğumuz sevimli küçük adam, neden ön kontrol yaptığımızın iyi bir göstergesi.Mühendis ekibimiz onu kurtardı ve güvenli bir şekilde vahşi doğasına bırakmadan önce sağlığı kontrol edildi" şeklinde anlattı.

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uçuş öncesi kontrolü uçuş öncesi

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