Muhlama nasıl yapılır? Muhlama tarifi

Ünü Gürcistan, Dağıstan, Azerbaycan ve Kafkasya'ya kadar uzanan muhlama, Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret edenlerin deneğini lezzetlerin başında geldiği gibi evlerde de sıklıkla kahvaltı sofralarına konuluyor. Tadını tereyağı ve peynirden alan bu lezzetin sıcak tüketilmesi şiddetle tavsiye ediliyor. İşte muhlama yapılışı ve malzemeleri...

MUHLAMA MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı trabzon peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

MUHLAMA PÜF NOKTASI

İnce çekilmiş ve taze mısır unu yanı sıra kazeini (süt köpüğü) alınmış sade yağ olarak da bilinen tereyağı kullanırsanız hazırladığınız muhlama çok daha leziz olacaktır. Muhlamayı su yerine sütle hazırlamayı deneyebilirsiniz. Ayrıca Trabzon peyniri yerine eriyebilen çeçil peyniri de tercih edebilirsiniz.

MUHLAMA NASIL YAPILIR?

Nefis lezzet muhlamanın hazırlanması oldukça basit. İlk olarak tereyağını tavada eritin. Azar azar mısır unu ilave edin ve kaşıkla mısır ununu kavurun. Sonrasında mısır unu renk alacaktır. Renk aldığında su ekleyin. Su kaynadığında şişen mısır ununa, tel tel ayrılan Trabzon peynirini ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. Terayağı üzerine çıktığında ve muhlama renk aldığında ocağı kapatın. Muhlamayı sıcak servis etmeniz önerilir. Afiyet olsun...



