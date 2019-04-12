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Muhtar, koltuk yerine yer minderine oturdu

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GÜNDEM  | 12.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'nin yeni muhtarı Hülya Bozkurt (38), mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gidince şok yaşadı. Tebligatları bir koli içinde bulan Bozkurt, tavandaki lambaları sökülen, hiçbir eşyanın bulunmadığı binaya evinden yer minderi ve bilgisayarını getirip görevine başladı.

Muhtar, koltuk yerine yer minderine oturdu

Salı günü mazbatasını aldıktan sonra göreve başlamak için dün muhtarlık binasına giden Hülya Bozkurt, yaşadığı şoku "Boş bir muhtarlığa kilit çevirdim" sözleriyle aktardı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde bomboş bir binayla karşılaştığını anlatan Bozkurt, "İçeride hiçbir eşya yoktu. Bomboştu. Ama sonuçta vatandaşın işleminin yarım kalmaması gerekiyordu. Vatandaşlar tebligat soruyordu ben de kendimce önlem aldım. Evimden yer minderimi getirdim, orada oturarak çalışmaya başladım. Gelen vatandaşlara böyle yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

'KEŞKE DAHA GÜZEL BİR DEVİR TESLİM OLSAYDI'

Mahallenin eski muhtarının binadaki tüm tefrişatı kendisinin karşıladığı gerekçesiyle muhtarlığı kaybedince eşyaları da götürmeyi tercih ettiğini söyleyen Bozkurt, bu tavrın kendisini çok üzdüğünü kaydetti. Bozkurt, "Keşke daha güzel bir devir teslim olsaydı. Çünkü kendisi 5 yıldır muhtarlık yapan bir ağabeyimizdi. Tecrübelerinden faydalanmak isterdim. Üzüldüm. Böyle olmamalıydı" diye konuştu.

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KONYAALTI BELEDİYESİ DÜZENLEYECEK

Konuyu Konyaaltı Belediyesi'ne aktardıklarını sözlerine ekleyen Hülya Bozkurt, "Konyaaltı Belediyesi sağolsun, buranın düzenlemesini yapacak. Ama düzenleme yapılana kadar, dediğim gibi vatandaşa hizmet için geldik. Ben kendi önlemimi aldım. Bir koliye bırakılmış tebligatları düzene koyuyorum. Gelen vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

'ÇOK ÜZÜCÜ, HİÇ HOŞ DEĞİL'

Mahalle sakinlerinden Nilgün Akay, muhtar Bozkurt'un karşılaştığı bu durumu eleştirerek, "Bu hiç hoş değil. Gerçekten çok üzüldüm. Muhtarlık böyle bırakılır mı? Evraklar yerde, içerde bir şey yok. Biz arkadaşımla yeni muhtarıma hayırlı olsun diye uğramıştık ama hayal kırıklığına uğradık. Ne diyebilirim ki başka" ifadelerini kullandı.

Hülya Bozkurt, seçim çalışmasına çok önceden başlayan başka bir kadın adayın kalp krizi geçirmesiyle aday olmaya karar vermişti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya konyaaltı Uluç Mahallesi muhtarı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
acıtasyon yapmayın. evden minder getirmek yerine sandalye masada getirebilirdiniz daha rahat olurdunuz öyle. ki bence habercilerden sonra getirmişsinizdir.
helal olsun sana.eski muhtara da yazıklar olsun.
Eski muhtarı tebrik etmek lazım, sağolsun binayı bırakmış.........
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