Muhterem Nur'a büyük şok! 'Müslüm Gürses'in yüzüğü ve gömleği' ortalığı karıştırdı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde 7 yıl önce kurulan Engelsiz Yaşam Vakfı'nın binlerce engelli ve ailesine yardımda bulunduğunu belirtildi. Her yıl farklı bir temayla vakfın yılın enleri ödül töreni düzenlendiğini belirten dilekçede 8 Ocak'ta şehit ailelerine yardım ve dayanışma temasıyla bir pırlanta şirketince Can Muhtar tarafından tasarlanan yüzük ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından bağışlanan filmde Timuçin Esen'in giydiği gömlek ile filmin oyuncularının imzaladığı afiş açık arttırma ile satıldığı belirtildi. Gömleği Demet Akalın'ın yüzüğü ise Ferman Toprak'ın aldığının yer aldığı dilekçede açık arttırmayı yönetip sunan Tayyar Işıksaçan'ın yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olduğunu hiç bir şekilde belirtmediği, özel olarak tasarlanan sertifikalı bir yüzük olduğu söylendiği anlatıldı.

"EŞİMİN YÜZÜĞÜ PARMAĞIMDA! SATILAN YÜZÜK İMİTASYON"

Dilekçede, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un 11 Ocak'ta eşine ait olduğu ileri sürülen yüzüğün ve gömleğin sahte olduğu, satışa çıkarılarak kamuoyunun, satın alanların ve şahsının aldatıldığını ileri sürdüğü belirtildi. Muhterem Nur'un basına "Eşimin yüzüğü parmağımda. Satılan yüzük imitasyondur. Bunlar dolandırıcılar" diyerek vakfa ve çalışanlarına iftira attığını belirtildi.