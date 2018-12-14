Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi! Muhteşem İkili 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Muhteşem İkili'nin 20 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Muhteşem İkili'de zor zamanlar geçiren Barca ve MKC'nin duygusal konuşmaları dikkat çekiyor.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem İkili'nin 13 Aralık Perşembe günü yayınlanan 7. yeni bölümünde Barca ve MKC, hem içeriden (Ahsen), hem de dışarıdan (Fişek Ekrem) ablukaya alınıyor!

Barca ve MKC'nin polis kolejinden arkadaşları olan Ahsen ortaya çıkıyor; fakat, başka bir kimlikle... Geçmişte yaşanan talihsiz bir olay yüzünden öfke duyduğu Barca ve MKC'den öc almak için geldiği İstanbul'da ikilimizin de içinde olduğu Özel Birime atanır. Barca ve MKC onu tanıyamaz; çünkü, Ahsen hem estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirmiş, hem de ismini Ela olarak değiştirmiştir. Muhteşem ikilimiz kendilerini bekleyen tehlikenin farkında olmadan yeni ekip arkadaşıyla çalışmaya başlarlar.

Yüksel Müdür, mafya babası Fişek Ekrem tarafından esir alınır. Amacı, işlerini baltalayan Barca ve MKC'yi ayağına kadar getirip onları yok etmektir. Müdürlerinin yakalandığını öğrenen ikilimiz hemen harekete geçer. Yüksel Müdürü kurtarmak için Ekrem'in verdiği adrese giderler. Gittikleri adreste onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

