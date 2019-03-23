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Muhteşem köpek Efe! Söylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyor

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YAŞAM  | 23.03.2019 02:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 'Efe' isimli köpek, çarşı esnafının söylediği sayı kadar havlayıp, ödül olarak verilen yiyeceği yiyor.

Balıkesir’de Golden cinsi 'Efe' isimli köpek, çarşı esnafının maskotu haline geldi. Her sabah esnafın yanına gelen köpek, havlayarak yiyecek bekliyor. Çarşı esnafının söylediği sayı kadar havlayan köpek, ödül olarak verilen yiyecekleri tüketiyor.

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"ÖDÜL MAMALARIYLA SAYI SAYMAYI ÖĞRETTİM"

Efe’yi 1,5 aylıkken sahiplendiğini belirten Gürkan Ege, “Yemeği çok sevdiği için ona ödül mamalarıyla sayı saymayı öğrettim.

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Bir rakam söylediğimizde o kadar havlıyor. Bu yöntemle esnafımızdan yiyecek alıyor. 1'den 10'a kadar sayılarda havlıyor" dedi.

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"BİR ŞEY VERMEZSENİZ HAVLAMAZ"

Efe’ye her sabah yiyecek verdiğini söyleyen Murat Yılmaz ise, “Her sabah gelir benden sucuğunu ya da salamını alır. Kapının önünde durur, kapı kapalı ise patisi ile açar, havlar. 3 derim, 3 kez havlar, yemeğini alır. Bir şey vermezseniz havlamaz” dedi.

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(DHA)


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Balıkesir köpek

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