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  4. Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli babasını paylaştı! Benzerliği gözlerden kaçmadı

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli babasını paylaştı! Benzerliği gözlerden kaçmadı

19.09.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meryem Uzerli, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem rolü ile yurt içi ve yurt dışında beğeni topladı. Bu rol ile akıllara kazınan oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Güzelliğiyle dikkat çeken isim, bu defa ailesiyle gündeme geldi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli babasını paylaştı! Benzerliği gözlerden kaçmadı

Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerde rol alan Meryem Uzerli ekranların tanınan simalarından biri oldu. Kariyeriyle bilinen Uzerli, bu defa ailesiyle benzerliğiyle dikkat çekti.

BABASINI PAYLAŞTI

Meryem Uzerli, Ursula Uzerli ve Hüseyin Uzerli'nin kızıdır.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Meryem Uzerli babası ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

O pozu gören takipçileri, "Babaya benziyor", "Güzel aile" gibi yorumlar yaptı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Meryem Uzerli'nin Lara Jemine Uzerli, Lily Koi adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Güzel oyuncunun Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem rolü ile birden fazla ödülü bulunuyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

İşte sosyal medya pozlarının bazıları...

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli muhteşem yüzyıl
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