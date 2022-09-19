Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli babasını paylaştı! Benzerliği gözlerden kaçmadı

Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerde rol alan Meryem Uzerli ekranların tanınan simalarından biri oldu. Kariyeriyle bilinen Uzerli, bu defa ailesiyle benzerliğiyle dikkat çekti.

BABASINI PAYLAŞTI

Meryem Uzerli, Ursula Uzerli ve Hüseyin Uzerli'nin kızıdır.

Meryem Uzerli babası ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

O pozu gören takipçileri, "Babaya benziyor", "Güzel aile" gibi yorumlar yaptı.

Meryem Uzerli'nin Lara Jemine Uzerli, Lily Koi adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Güzel oyuncunun Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem rolü ile birden fazla ödülü bulunuyor.

İşte sosyal medya pozlarının bazıları...





