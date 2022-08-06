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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

06.08.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meryem Üzerli, yaklaşık 8 yıl önce sona eren Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandırarak unutulmaz oyuncular arasına adını yazdırdı. Bu rol ile sosyal mecralarda halen anılan Üzerli, iddialı Instagram pozuyla ilgi çekti.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Bir zamanlar oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Meryem Üzerli, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarıyla oldukça konuşulan Üzerli, bu defa yatak odasından poz verdi.

YATAK ODASI POZUNU PAYLAŞTI

Meryem Üzerli'nin Instagram'da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan Üzerli, yatak odası pozunu paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Güzelliğiyle ön plana çıkan Üzerli'nin o pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

SÜTYENSİZ POZ VERMİŞTİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Üzerli, geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermişti.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Göğüslerini yelpaze ile kapatan Üzerli, bu poz ile beğeni toplamıştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

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Anahtar Kelimeler:
muhteşem yüzyıl
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