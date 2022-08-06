Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den yatak odası pozu!

Bir zamanlar oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Meryem Üzerli, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarıyla oldukça konuşulan Üzerli, bu defa yatak odasından poz verdi.

YATAK ODASI POZUNU PAYLAŞTI

Meryem Üzerli'nin Instagram'da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan Üzerli, yatak odası pozunu paylaştı.

Güzelliğiyle ön plana çıkan Üzerli'nin o pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

SÜTYENSİZ POZ VERMİŞTİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Üzerli, geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermişti.

Göğüslerini yelpaze ile kapatan Üzerli, bu poz ile beğeni toplamıştı.





