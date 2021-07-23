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Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

23.07.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan olan Muhteşem Yüzyıl’ın iki sevilen ismi yıllar sonra aynı projede buluşuyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin iki oyuncusu yıllar sonra aynı projede buluşuyor. Dizinin ana karakterleri kadar sevilen Sümbül Ağa’yı canlandıran Selim Bayraktar ve Nigar Kalfa’yı canlandıran Filiz Ahmet aynı projede boy gösterecek.

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Sümbül Ağa’yı canlandıran Selim Bayraktar son olarak Zümrüdüanka dizisinde Abbas Demirkan karakterine hayat vermişti. Vahşi Şeyler isimli dizide yer alan Selim Bayraktar, ayrıca Yoktan Seçmeli isimli dijital dizide de bulundu. Filiz Ahmet bir süredir dizilerde yer almıyordu. En son 2019 yılında Vurgun isimli dizide Mihri karakterini canlandırdı.

DESTAN DİZİSİYLE ANLAŞTILAR

İkili başrolünü Ebru Şahin’in üstlendiği Destan dizisiyle el sıkıştı. atv ekranında yayınlanacak olan dizinin ekibine ilk katılan isimlerden birisi de Selim Bayraktar olmuştu. Başrolünde Ebru Şahin’in yer aldığı ve henüz erkek başrolünün ortaya çıkmadığı Destan dizisi, Mehmet Bozdağ imzasını taşıyor.

9.yüzyılda yani Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden önceye giden hikâyede, eli ve ayağı tutmayan han oğlu ile Akkız karakterinin destansı aşkı anlatılacak. Akkız olarak izleyeceğimiz Ebru Şahin’e henüz partner bulunamaması da dikkatleri çekiyor.

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Filiz Ahmet Selim Bayraktar
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