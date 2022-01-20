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Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Cihangir'i Aybars Kartal Özson büyüdü! Fanatik Beşiktaşlı...

20.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl dizisinin 3. sezonunda Şehzade Cihangir’i oynayan çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson kocaman oldu. Sosyal medyada günlük hayattan karelerini paylaşan Özson'un son haline beğeni yağdı. Aybars Kartal Özson paylaşımlarında sık sık tuttuğu takım olan Beşiktaş'a yer veriyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Cihangir'i Aybars Kartal Özson büyüdü! Fanatik Beşiktaşlı...

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Cihangir'i Aybars Kartal Özson pek çok dizide rol aldı. Aybars Kartal Özson, 18 Mayıs 2008 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olan küçük oyuncu bir reklam filminde rol alınca yıldızı parladı. Bir Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandıran Özson sonrasında ise Muhteşem Yüzyıl dizisinin 3. sezonunda Şehzade Cihangir’i oynadı. Ardından kısmeti açılan oyuncu pek çok dizide daha yer aldı.

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Aybars Kartal Özson, oyunculuk yeteneğinin doğuştan geldiğini ve yönetmen olmak istediğini söylemişti.

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İŞTE SON HALİ

Aybars Kartal Özson şimdilerde yaptığı paylaşımlar ve son haliyle dikkat çekiyor.

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O minik halinden eser kalmayan çocuk oyuncu fanatik bir Beşiktaş taraftarı... Sosyal medya hesabında hem Beşiktaş paylaşımları hem de günlük hayatından paylaşımlar yapan Aybars Kartal Özson'a beğeni yağıyor.

Ekran Alıntısı

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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