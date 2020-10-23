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Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

23.10.2020 11:03 | Son Güncelleme:
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Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncularının görsellerini izin almadan reklam kampanyasında kullanan Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Demirören) ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., üç oyuncu ve dizinin yapımcısına bir buçuk milyon TL maddi tazminat ve 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç, Meryem Sarah Uzerli ve Okan Yalabık’ın görsellerini izin almadan reklam kampanyasında kullanan Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Demirören) ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., üç oyuncu ve dizinin yapımcısına 1.5 milyon TL maddi tazminat ve 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

İstanbul fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları ‘Muhteşem Süleyman' tiplemesini canlandıradan Halit Ergenç, ‘Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Sarah Uzerli, ‘Pargalı İbrahim'i canlandıran Okan Yalabık ve dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Şirketi, tiplemelerin afiş görünümündeki görselini 1 Ocak 2012'de izinsiz kullandığı gerekçesiyle Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketine tazminat davası açtı.

İZİNSİZ GÖRSEL İÇİN TAZMİNAT İSTEDİLER

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre oyuncular ve yapım şirketi dava dilekçelerinde Doğan TV ve Teknosa'nın dizinin popülaritesinden faydalanmak amacıyla ürünlerinin pazarlanmasında ve reklamlarında kendilerinden izin almadan ve sözleşmesiz görsellerini kullandıklarını belirtti.

Dizideki karakter fotoğraflarını bir arada bulunmak istemeyecekleri başka dizi ve film karakterleriyle birlikte kullanmak suretiyle itibar ve manevi haklarının zedelendiğini ileri süren 3 oyuncu, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

“TARİHİ KİŞİLİKLERİN TİPLEMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Doğan TV (Demirören) ve D-Smart avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde dava konusu fotoğrafta hak sahipliğinin tespitinin gerektiğini, tarihi kişiliklerin tipleme olarak kabulünün mümkün olmadığını belirtti.

D-Smart'ın avukatı dilekçesinde, dava açan oyuncuların reklam afişinde birlikte yer aldıkları tiplemeler ve sporculardan dolayı manevi çöküntü halinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

D-Smart'ın TV kanallarıyla lisans anlaşmasının bulunduğunun yer aldığı dilekçede bu nedenle komşu haklara sahip olduğu ileri sürüldü.

Teknosa şirketi ise ‘Televizyon alana 2 ay D-Smart üyeliği bedava şeklinde düzenlenen reklam kampanyasında hazırlanan tanıtım ve metaryellerde katkıda bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini istedi.

MAHKEME OYUNCULARI HAKLI BULDU

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim kararını açıklayarak 3 oyuncu ve yapım şirketinin davasını kabul etti.

Mahkeme, Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç'in canlandırdığı Muhteşem Süleyman, Meryem Sarah Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan ve Okan Yalabık'ın canlandırdığı Pargalı İbrahim tiplemesini Doğan TV (Demirören) ve Teknosa firmasının reklam kampanyasında oyuncuların tiplemelerini karakterize eder şekilde afiş görünümündeki görselde izinsiz kullandığının anlaşıldığını belirterek her bir oyuncu için 300'er bin TL maddi tazminat, 5'er bin TL manevi tazminata hükmetti.

Mahkeme aynı gerekçeyle davacıların dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon firmasına da 600 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme toplam bir milyon 515 TL tazminatı iki davalı şirketin ortak olarak 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren faiziyle ödemelerine karar vermiş oldu.

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