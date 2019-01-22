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Müjdat Gezen'in yeni kitabı 'haddini bil' tartışma yarattı

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YAŞAM  | 22.01.2019 08:58 | Son Güncelleme

Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulması sonrası başlayan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Sanatçı Müjdat Gezen'in Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarılan 'Haddini Bil' kitabı sosyal medyada olay oldu.

Müjdat Gezen'in yeni kitabı 'haddini bil' tartışma yarattı

Müjdat Gezen'in yeni kitabı 'haddini bil' tartışmalara neden oldu. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarılan kitap "Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor." ifadeleriyle satışa sunuldu.

KIRMIZI KEDI

Kitabın 28 gün gibi kısa bir sürede yazılması dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Pek çok kullanıcı Gezen'e tepki gösterirken, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabını 2 bin 500 liradan satışa sunmasıyla başlayan tartışmaları hatırlattı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

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NE OLMUŞTU?

mujdat gezen metin akpınar

Katıldıkları Halk Arenası programında söyledikleri sözler nedeniyle tartışma yaratan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yargıya çağrıda bulunarak, ‘Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" ifadelerini kullanmış ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki isim hakkında soruşturma başlatmıştı.

‘Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Gezen ve Akpınar, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda savcıya ifade vermiş ve yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atılması şartıyla serbest bırakılmışlardı.

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