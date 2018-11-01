Müjde! Sadece 5 damla koklayan sigarayı unutuyor

Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak karışımı hazırlamak son derece basit ve malzemelerin neredeyse hepsi erişilebilir. Tarifin bütçenizi sarsacağını düşünmeyin, zaten 1 haftalık sigara masrafıyla bu işi çoktan hallettiniz bile!

Malzemeler:

1/2 adet limon suyu

2 yemek kaşığı papatya suyu

Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı jojoba yağı

1 çay kaşığı kekik

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 greyfurt suyu

Yukarıdaki malzemelerin hepsini blender'da tamamen birbirine geçecek şekilde karıştırın. Karışımı cam şişede saklayın.

Cam kavanozda sakladığınız karışımı yanınızda taşıyın. Her sigara içme isteği geldiğinde bir pamuğa ya da parmağınıza damlatın ve koklayın. Sadece ani sigara içme isteği geldiğinde değil gün içinde belirli saatlerde de koklamaya özen gösterin.

21 gün içinde sigara içmeyi tamamen unutmuş olacaksınız.

