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Müjde Uzman'ın kasımda deniz keyfi!

21.11.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjde Uzman, kasım ayının ortasında Ayvalık'ta denize girdi. Siyah mayosu ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, o anları da Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

Müjde Uzman'ın kasımda deniz keyfi!

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

Bir dargın bir barışık ilişkisi olan Müjde Uzman, soluğu Ayvalık'ta aldı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, önceki gün plaja indi.

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Kasım ayında denize giren Uzman, siyah mayosu ile kamera karşısına geçmeyi ihmal etmedi. Ardından sahilde kitap okuyup, bol bol dinlenen Müjde Uzman, yeni fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı. Takipçileri, oyuncunun gönderisini beğeni yağmuruna tuttu.


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Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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