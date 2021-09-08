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Müjgan Ferhan Şensoy: Kızımız evlilik yıl dönümümüzde geldi

08.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy, 2 gün önce kızı Pera'yı kucağına alarak ilk kez annelik sevincini yaşadı. 6 Eylül 2018'de müzisyen Cem Öget ile nikah masasına oturan oyuncu, kızının evlilik yıl dönümününde dünyaya geldiğini duyurdu.

Müjgan Ferhan Şensoy: Kızımız evlilik yıl dönümümüzde geldi

Müjgan Ferhan Şensoy: Kızımız evlilik yıl dönümümüzde geldi - Magazin haberleri
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy (70), bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz hafta vefat etti. Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Usta sanatçının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

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TORUNUNU GÖREMEDİ

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

İLGİNÇ TESADÜF

2 gün önce doğum yapan Müjgan Ferhan Şensoy, ilk kez annelik sevinci yaşadı. 6 Eylül 2018'de müzisyen Cem Öget ile nikah masasına oturan Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Kızımız evlilik yıl dönümümüzde geldi." diye yazdı.

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Ferhan Şensoy
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