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  4. Mukbang videoları ile tanınıyordu... TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

Mukbang videoları ile tanınıyordu... TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 08:33
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Yemek yeme videolarıyla ün kazanan 24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür, hayatını kaybetti. Mukbang akımı ile içerik üreten Kültür, fazla kiloları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. 155 bin takipçisi olan genç fenomenin ölümünün ardından takipçileri, sosyal medya hesabındaki videolarının altına taziye mesajları attı.

Mukbang videoları ile tanınıyordu... TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

Yemek yeme videoları ile ünlenen 24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti.

TikTok üzerinde 155 bin takipçiye sahip olan ve yemek yeme videoları ile tanınan 24 yaşındaki Efecan Kültür hayatını kaybetti.

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MUKBANG VİDEOLARI ÇEKİYORDU

Kültür, "İnsanların internet üzerinden diğer insanların yemek yemesini izlemesi" olarak da bilinen 'Mukbang' akımı videoları ile tanınıyordu. Mukbang, yalnız insanlara yemeklerini yerken onlara eşlik edecekleri bir internet trendi olarak başladı . Trend ilk Güney Kore'de büyük miktarda yemek yerken hayranlarıyla yayın yapan fenomenlerle başladı. Ancak pek çok insanı obeziteye ya da ölüme sürükledi.

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BİR SÜREDİR YATAKTA TEDAVİ EDİLİYORDU

Efecan Kültür, geçen aylarda fazla kilodan dolayı yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden fenomenin bir süredir yatakta tedavi gördüğü biliniyordu.

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tiktok öldü Mukbang
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