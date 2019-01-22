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Mükemmel zamanda çekilerek ödül almayı hak eden 20 fotoğraf

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
KOMİK  | 22.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

Sürekli olarak, sonsuza dek saklamak istediğimiz anları yakalamak için cep telefonumuzu ya da kameramızı yanımızdan ayırmıyoruz. Ancak, bazen çektiğimiz fotoğraflardan bazılarının doğru zamanda ve doğru anda çekildiğini inanamıyoruz...

Mükemmel zamanda çekilerek ödül almayı hak eden 20 fotoğraf

Burada kriz anından hemen önce çekilen fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz.

1. Seyircilerin faul topunu almaya çalışıp başarısız olma anı!

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2. İçkilerin masaya ulaşmasına çok az kalmıştı

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3. Su kaydırağı

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4. 'Gözlüğümü kaybettim an ...ve tüm umudum.'

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5. Doggy topu yakaladı

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6. Kameraya gülümseyen kanguru yakaladım.

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7. Büyük sıçrayıştan hemen önce...

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8. Hamağın kırıldığını fark ettiği anki ifadesi...

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9. Hayırrrr dondurma olmaz!

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10. Tabii ki yarışmayı o kazanamadı.

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11. Kask çok yalnız duruyor

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12. Dogzilla

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13. Takım olarak havada koşarlar

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14. Aileyle elma toplamak bazen şiddetli olabiliyor...

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15. 'Bu çanta yırtılmak üzere' diye düşündükten birkaç saniye sonra...

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16. Amcalar çok kızacak...

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17. Bu martı ağırlık kaldırma ve yemek çalba becerisinden emin oldu

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18. Mükemmel zamanlama mükemmel refleksler

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19. Bir diğer hırsız martı

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20. Bütün kızlar devleri sever

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