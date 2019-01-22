Mükemmel zamanda çekilerek ödül almayı hak eden 20 fotoğraf

Burada kriz anından hemen önce çekilen fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz.

1. Seyircilerin faul topunu almaya çalışıp başarısız olma anı!

2. İçkilerin masaya ulaşmasına çok az kalmıştı

3. Su kaydırağı

4. 'Gözlüğümü kaybettim an ...ve tüm umudum.'

5. Doggy topu yakaladı

6. Kameraya gülümseyen kanguru yakaladım.

7. Büyük sıçrayıştan hemen önce...

8. Hamağın kırıldığını fark ettiği anki ifadesi...

9. Hayırrrr dondurma olmaz!

10. Tabii ki yarışmayı o kazanamadı.

11. Kask çok yalnız duruyor

12. Dogzilla

13. Takım olarak havada koşarlar

14. Aileyle elma toplamak bazen şiddetli olabiliyor...

15. 'Bu çanta yırtılmak üzere' diye düşündükten birkaç saniye sonra...

16. Amcalar çok kızacak...

17. Bu martı ağırlık kaldırma ve yemek çalba becerisinden emin oldu

18. Mükemmel zamanlama mükemmel refleksler

19. Bir diğer hırsız martı

20. Bütün kızlar devleri sever





