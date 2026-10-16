Microsoft, Windows 11'e hız kazandırdı: Özellikle 8 GB RAM'li bilgisayarları etkileyecek

Microsoft, Windows 11 için hazırladığı performans iyileştirmelerini kullanıma sunmaya başladı. Windows Insider programında test edildikten sonra tüm kullanıcılara sunulmaya başlanan bu performans iyileştirmeleri, kısmen işletim sisteminin bellek kullanımını daha verimli hale getirerek bilgisayarların daha hızlı tepki vermesini amaçlıyor.

Şirketin açıklamasına göre, kısmen bellek verimliliği ve yönetimindeki iyileştirmeler sayesinde Windows 11'in tepki hızı yüzde 20'ye kadar artırıldı. Özellikle 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda performans farkının daha belirgin olabileceği belirtiliyor.

WINDOWS 11 ARTIK 2 GB'A KADAR DAHA FAZLA VERİYİ RAM'DE TUTABİLİYOR

Microsoft'un Windows Experiences Kurumsal Başkan Yardımcısı Navjot Virk, yayımladığı blog yazısında bellek yönetiminde yapılan değişikliklerin ayrıntılarını paylaştı.

Virk'e göre Windows 11, aktif olarak kullanılan verilerin 2 GB'a kadar daha fazlasını RAM'de tutabiliyor. Böylece işletim sistemi, bu verileri RAM'den daha yavaş olan depolama birimine taşımak zorunda kalmıyor.

Virk'e göre bu iyileştirme, daha fazla uygulama veya tarayıcı sekmesi açıldıkça bilgisayarın tepki vermeye devam etmesine yardımcı oluyor.

Virk, 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda performans farkının özellikle anlamlı olabileceğini belirtiyor. RAM yükseltme maliyetlerinin arttığı bir dönemde bu gelişme önem taşıyor. Bellek fiyatlarındaki yükselişten büyük ölçüde yapay zekâ veri merkezlerinin artan bellek talebi sorumlu tutuluyor. Microsoft da yapay zekâ veri merkezleri alanında yoğun biçimde faaliyet gösteriyor.

8 GB VE ALTI RAM'E SAHİP BİLGİSAYARLARDA 200 MB'TAN FAZLA BELLEK BOŞALACAK

Microsoft'un yaptığı değişiklikler yalnızca genel bellek yönetimiyle sınırlı değil. Windows 11'in pencere öğeleri de düşük RAM kapasitesine sahip bilgisayarlarda daha verimli çalışacak şekilde düzenlendi.

Buna göre, 8 GB veya daha az RAM'e sahip bilgisayarlarda pencere öğeleri yalnızca kullanıcı tarafından açıldıklarında yüklenecek.

Microsoft'a göre bu değişiklik sayesinde 200 MB'tan fazla RAM boşaltılarak diğer işlemler için kullanılabilecek.

AIRPODS EŞLEŞTİRMESİNİN VE WİNDOWS HELLO'NUN DA HIZLANMASI BEKLENİYOR

Windows 11 güncellemeleri, bellek optimizasyonlarının yanında günlük kullanıma yönelik başka iyileştirmeler de içeriyor.

Microsoft, Bluetooth kulaklık bağlantılarının güvenilirliğine yönelik iyileştirmeler kapsamında AirPods'un Windows bilgisayarlarla daha hızlı eşleştirilmesinin beklendiğini belirtiyor.

Windows Hello ile oturum açma işlemlerinin de daha kolay, hızlı ve güvenilir hale geldiği belirtiliyor.

WINDOWS 11'İN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ ARAMASI INSİDER KULLANICILARININ TESTİNDE

Microsoft, geçtiğimiz hafta duyurduğu yenilenmiş yapay zekâ destekli Windows Search deneyimini de Windows Insider kullanıcılarının testine açtı.

Yeni arama sistemi, bu kullanıcıların doğrudan Windows Search üzerinden binlerce işlem gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu değişiklik, Windows Search'ü fiilen bir sohbet botuna dönüştürüyor.

Windows Insider kullanıcılarına sunulan diğer yenilikler arasında Fotoğraflar uygulamasının yenilenmiş sürümü de bulunuyor.

Yeni galeri, bilgisayarın yerel depolama alanındaki fotoğrafların yanı sıra OneDrive ve iCloud üzerindeki görselleri de tek bir yerde bir araya getirebiliyor.

Microsoft'a göre Fotoğraflar uygulamasının yerleşik düzenleyicisi yüzde 25, görüntüleyicisi ise yüzde 30 daha hızlı açılıyor.

Microsoft, bellek yönetimi ve sistem performansına yönelik iyileştirmeleri genel kullanıma sunmaya başlarken, yapay zekâ destekli arama ve yenilenen Fotoğraflar uygulaması gibi özellikler Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor.

Kaynak: Engadget