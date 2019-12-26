"Mükemmeliyet merkezleri"nin sağlık turizmine ivme kazandırması hedefleniyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin düzenlediği "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı" için Kırşehir'e gelen Ataseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin uluslararası sağlık turizminde kullanılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ataseven, bu hastanelerin sağlık turizmine büyük katkılar yapacak düzeyde olduğunu vurgulayarak "Sayın Bakanımızın gayretleriyle şehir hastanelerinin uluslararası sağlık turizmi alanında kullanılması için organizasyonlar yapılıyor. Bu anlamda hem yurt içinden hem de yurt dışından sağlık turizmi için gelen hastalarımız söz konusu. Altyapımız, personelimiz ve tıbbi teçhizatımız buna uygun, fiziksel ortamlarımız müsait. Tüm şehir hastanelerimizde bunu yapmak istiyoruz ama Ankara gibi öncelik verdiğimiz şehir hastanelerimiz var." diye konuştu.

Şehir hastanelerinde ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıkların teşhis ve tedavilerinde en üst düzeyde sağlık hizmetine erişiminin amaçlandığını aktaran Ataseven, "mükemmeliyet merkezleri"nin kurulması planının da bu hedeflerin bir parçası olduğuna işaret ederek bu merkezlerin uluslararası sağlık turizmine ivme kazandıracağını dile getirdi.