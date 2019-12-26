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  4. "Mükemmeliyet merkezleri"nin sağlık turizmine ivme kazandırması hedefleniyor

"Mükemmeliyet merkezleri"nin sağlık turizmine ivme kazandırması hedefleniyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, şehir hastanelerinde kurulması planlanan "mükemmeliyet merkezleri" ile sağlık turizminin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Mükemmeliyet merkezleri"nin sağlık turizmine ivme kazandırması hedefleniyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin düzenlediği "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı" için Kırşehir'e gelen Ataseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin uluslararası sağlık turizminde kullanılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ataseven, bu hastanelerin sağlık turizmine büyük katkılar yapacak düzeyde olduğunu vurgulayarak "Sayın Bakanımızın gayretleriyle şehir hastanelerinin uluslararası sağlık turizmi alanında kullanılması için organizasyonlar yapılıyor. Bu anlamda hem yurt içinden hem de yurt dışından sağlık turizmi için gelen hastalarımız söz konusu. Altyapımız, personelimiz ve tıbbi teçhizatımız buna uygun, fiziksel ortamlarımız müsait. Tüm şehir hastanelerimizde bunu yapmak istiyoruz ama Ankara gibi öncelik verdiğimiz şehir hastanelerimiz var." diye konuştu.

Şehir hastanelerinde ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıkların teşhis ve tedavilerinde en üst düzeyde sağlık hizmetine erişiminin amaçlandığını aktaran Ataseven, "mükemmeliyet merkezleri"nin kurulması planının da bu hedeflerin bir parçası olduğuna işaret ederek bu merkezlerin uluslararası sağlık turizmine ivme kazandıracağını dile getirdi.

"Sağlık turizmine büyük katkılar verecek"

Ataseven, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla "mükemmeliyet merkezleri" ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle şehir hastanelerimizde mükemmeliyet merkezleri kurulacak. Zaten iyi bir şekilde sağlık hizmeti sunduğumuz yerlerde daha nitelikli, üst düzeyde ve dünya çapında marka olacak şekilde hizmet sunmuş olacağız. Örneğin fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında Türkiye olarak dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi olacağız. Bu da sağlık turizmimize katkı verecek. Mesela kalp ya da onkoloji merkezlerinde hasta geri çevrilmeyecek şekilde, ekipman ve teçhizatlarıyla hizmet verilmiş olacak. Bunların hem yurt içindeki sağlık hizmeti sunumunda katkıları olacak hem de sağlık turizmine büyük katkılar verecek."

"Komisyonlar kuruldu"

Konuyla ilgili mevzuatın da hazırlandığına dikkati çeken Ataseven, "Mükemmeliyet merkezleri için şu anda çalışıyoruz. Bununla ilgili komisyonlar kuruldu, şu anda faaliyet gösteriyor. Hangi dallarda ve alt birimlerde olacağı hususlarında da çalışmalar yapıldı. Yakın zamanda hem yerler ve birimler hem de mevzuat açısından sunulmuş olacak." diye konuştu.

Şehir hastaneleriyle ilgili iddialara da değinen Ataseven, şunları kaydetti:

"Bu hastanelerin doluluk oranıyla ilgili bir garanti sözü yok. 'Yüzde 70 doluluk şartıyla şirketle anlaşıldı.' gibi bir durum söz konusu değil. Kaldı ki hastanelerimizin doluluk oranı da çok güzel. Şu anda şehir hastanelerinin yatak doluluk oranları ortalamanın üzerinde. Hasta memnuniyeti de bir hayli iyi. Nitelikli ameliyat sayılarımız gittikçe artıyor. Beklediğimiz gibi başarılı ameliyatlar, operasyonlar yapılıyor."

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mükemmeliyet merkezleri Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi A Şehir Hastaneleri

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