Mükremin Gezgin kurula girmişti! Askere gideceğini öğrenince isyan etti: Kadınlığımı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin asker kaçağı çıkmıştı. Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini söyleyen Mükremin Gezgin askerden muaf olmak için kurula da girmişti.

E-devlet kontrolü sırasında askere gideceğini öğrenen Mükremin Gezgin, ayın 30'una kadar tecilli olduğunu ve sonrasında da askere gitmesi gerektiğini gözyaşları içerisinde açıkladı.

"Kadınlığımı bir köşeye koydum beni alın gönderin kardeşim askere o zaman" diyerek isyan etti Gezgin "İçimde yaşıyorum olmuyor, psikolojim bitti. İçinden çıkamıyorum. Raporlarımı çıkardım artık psikoloji yok çıldırmak üzereyim. Lazere gidiyordum bıyığımı sakalımı bile kesmiyorum."







