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Mükremin Gezgin kurula girmişti! Askere gideceğini öğrenince isyan etti: Kadınlığımı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 07:34
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TikTok hesabında hamilelik senaryosu kurgulayarak doğum taklidi yapan Mükremin Gezgin son dönemde değişimi ve açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Asker kaçağı olan ve muaf olmak için elinden geleni yapan Gezgin askere gideceğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin asker kaçağı çıkmıştı. Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini söyleyen Mükremin Gezgin askerden muaf olmak için kurula da girmişti.

E-devlet kontrolü sırasında askere gideceğini öğrenen Mükremin Gezgin, ayın 30'una kadar tecilli olduğunu ve sonrasında da askere gitmesi gerektiğini gözyaşları içerisinde açıkladı.

Ekran Alıntısı

"Kadınlığımı bir köşeye koydum beni alın gönderin kardeşim askere o zaman" diyerek isyan etti Gezgin "İçimde yaşıyorum olmuyor, psikolojim bitti. İçinden çıkamıyorum. Raporlarımı çıkardım artık psikoloji yok çıldırmak üzereyim. Lazere gidiyordum bıyığımı sakalımı bile kesmiyorum."


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