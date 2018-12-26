Mülayim'den olay iddia: Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

'Mülayim' ismiyle tanınan Cengiz Çimen ve eşi Sibel Çimen Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan çiftten Cengiz Çimen, bir dönem programlarında yer aldığı Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işinden ettiğini iddia etti.

İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜLER

Cengiz Çimen ve eşi 14 yıl önce yaşanan olaylardan sonra piyasada iş bulamadıklarını ve zorlandıklarını anlattı. Şimdilerde durumlarının iyi olduğunu söyleyen ikili, izleyicilerin bazılarından yıllar sonra bu konuları açtıkları için tepki görürken bazılarından da destek aldı.



