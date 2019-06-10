Muradiye Şelalesi'nde hem piknik yapın, hem serinleyin

Tatilin son gününde ilçeye gelen vatandaşlar, karların erimesiyle coşan şelalede serinleyerek piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Bölgeyi ziyaret eden turistler de hem doğa harikası şelaleyi fotoğrafladı hem de yüzerek serinledi. Yeni evlenen çiftler ise şelalede fotoğraf çektirerek en mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.

Doğu turu kapsamında Mersin'den Van'a gelen Enbiya Halis, Muradiye Şelalesi'nin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Hiç ummadıkları bir güzellikle karşılaştıklarını belirten Halis, "Burası görülmesi gereken bir yer. İlk defa geldik, iyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir yer, çok mutlu olduk. Anlatılanlardan çok daha güzel, doğa harikası bir yer." dedi.

Şelalede piknik yapan vatandaşlar da tatilin son gününde serinlemek için şelaleye gelmeyi tercih ettiklerini söyledi. (AA)





