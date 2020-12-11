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Murat Aygen koronavirüse yakalandı

11.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Murat Aygen koronavirüse yakalandı

Oyuncu Murat Aygen'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde istirahat eden Aygen'in ilaç tedavisine başladığı öğrenildi.

49 yaşındaki oyuncu Murat Aygen'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

TV100'ün haberine göre; koronavirüse yakalanan Aygen, evinde istirahat ediyor.

İlaç tedavisine başlayan Murat Aygen'in vücut direncini yüksek tutabilmek için vitamin takviyesi aldığı öğrenildi.

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Oyuncu, geçtiğimiz günlerde bu karesini, "Sağlıklı günler yaşamak için maske, fiziksel mesafe ve hijyen... Hepimiz bunu yapabiliriz ve başkalarına hastalık bulaştırmadan kahraman olabiliriz" notuyla paylaşmıştı.


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