Murat Başoğlu harekete geçti! Savcılığı başvuracak

Sunucu Murat Başoğlu, kendi adıyla sosyal medyada sahte paylaşım yapanlara dava açmaya hazırlanıyor.

Murat Başoğlu, kendi adını kullanılarak sahte hesaplar açıldığını ve bu hesaplardan doğru olmayan bir takım paylaşımlar yapıldığını dile getirdi.

Murat Başoğlu, bu hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili savcılığa başvuracağını açıkladı.

Instagram dışında hiçbir sosyal medya aracını kullanmadığını belirten Murat Başoğlu, kendi adıyla Twitter'da sahte hesaplar açıldığını söyledi.

Sunucu Murat Başoğlu'nun geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. (Uçankuş)

