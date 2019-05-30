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Murat Boz'dan Aslı Enver paylaşımı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

Başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi final yapan Aslı Enver'e bir destek de sevgilisi Murat Boz'dan geldi. Murat Boz sevgilisini paylaşıp bakın ne yazdı.

Murat Boz'dan Aslı Enver paylaşımı!

Yaklaşık 3 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen İstanbullu Gelin dizisi senaryosunun tıkandığı gerekçesiyle 31 Mayıs günü final yapıyor.

Uzun bir süredir birlikte çalışan ekip son çekim gününü de yine büyük bir heyecan ve enerjiyle çekerken, Aslı Enver sosyal medya hesabı üzerinden bu güne dair paylaşımlarda bulundu.

Enver’e bir destek de sevgilisi Murat Boz’dan geldi. Boz bir süre ilişkilerine ara verdikten sonra barışan sevgilisi Enver'in bir pozunu paylaşarak; "Seninle gurur duyuyorum bitanem" yazdı.

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Enver de o paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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