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  4. Murat Boz tepki çeken paylaşımı için açıklama yaptı: Evime geri döndüm

Murat Boz tepki çeken paylaşımı için açıklama yaptı: Evime geri döndüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 22:24 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Murat Boz, herkesin koronavirüs nedeniyle eve kapandığı günlerde dışarda spor yaparken çektiği videoyu paylaşmış ve "Hepinize tavsiyem çıkın; evde durmayın" demişti. Tepki çeken video sonrasında Murat Boz yeni bir video paylaşarak konuya açıklama getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası yetkililer herkese gerekmedikçe evde kalmaları gerektiğini her fırsatta tavsiye ediyor. Dünyada ve Türkiye'de "evde kal" çağrıları yapılırken ünlü şarkıcı Murat Boz'un çağrısı ise herkesi şaşırttı. Murat Boz, dışarı çıktığı anlardan paylaşım yaparak "İzolasyonun dışında kendimizi eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım; sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim. Hepinize tavsiyem çıkın; evde durmayın. Açık havada oksijeninizi alın. Bu zor günleri de milletçe atlatacağımıza olan inancım çok yüksek" dedi.

"HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIM VE EVİME GERİ DÖNDÜM"

Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak tüm vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, şarkıcı Murat Boz'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşım tepki çekti. Tepkiler üzerine Murat Boz paylaştığı yeni videoyla açıklama yaptı.

Hava almak için sitenin bahçesinde yürüyüş yaptığını söyleyen Murat Boz, "Kendi sitemde kontrollü bir alanda, kalabalığın ve yakın temasın olmadığı bir alanda hava almak için dışarı çıktım ve evime geri döndüm. Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri çok önemli. Kalabalık ortamlara girmemek ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak çok önemli. Ben de bunu uyguluyorum. Ulusça milletçe bu zor günleri de atlacağımıza inancım yüksek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz, koronavirüs,

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