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Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 19:30 | Son Güncelleme

Popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini şaşırttı.

Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Oyuncu Aslı Enver ile 2 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Murat Boz'un, instagram hesabından yaptığı paylaşım 'Aslı Enver'i unutamıyor' şeklinde yorumlandı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Aslı Enver, Yunanistan tatiline giderken Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Boz, Aslı Enver’in bu paylaşımından sonra instagram hesabından, konserinde söylediği aynı şarkıyı paylaştı. Yakışıklı şarkıcı paylaştığı videonun altına; "Ne varsa eskilerde var" notunu düşerek takipçilerini şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Aslı Enver instagram

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