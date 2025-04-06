Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı! "Topu topu 3 puan fark var..."

Fenerbahçe, Süper Lig’de Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile olan puan farkını 3’e indirdi. Karşılaşma sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe yarışına dair flaş bir iddiada bulundu.

"TOPU TOPU 3 PUAN FARK VAR"

"8 tane maçı camia kenetlendiği zaman şampiyon olabilir. Topu topu 3 puan fark var. Bugün 3 puan ve ikili averaj farkını düşündüğünüzde kapatılmayacak değil. Yeter ki camianın en azından ligin son haftasına kadar sahip çıkması lazım."

"BENİM ŞAMPİYONLUK ŞANSI İDDİAM..."

"Benim şampiyonluk şansı iddiam Fenerbahçe için yüzde 40. Hatırlıyorsanız puan farkı 6'yken de yüzde 40 demiştim, şimdi de yüzde 40 diyorum. Fenerbahçe'nin yapması gereken maç maç gitmek."