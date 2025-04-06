SPOR

71
68
51
47
47
42
39
38
38
38
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı! "Topu topu 3 puan fark var..."

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı! "Topu topu 3 puan fark var..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2025 21:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yüzdelerini açıkladı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı! "Topu topu 3 puan fark var..."

Fenerbahçe, Süper Lig’de Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile olan puan farkını 3’e indirdi. Karşılaşma sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe yarışına dair flaş bir iddiada bulundu.

"TOPU TOPU 3 PUAN FARK VAR"

ridvan_dilmen_galatasaray_in_nadir_oyuncularindan_biri_turkiye_de_ve_avrupa_da_konusulmasinin_sebebi_h22718_d771e

"8 tane maçı camia kenetlendiği zaman şampiyon olabilir. Topu topu 3 puan fark var. Bugün 3 puan ve ikili averaj farkını düşündüğünüzde kapatılmayacak değil. Yeter ki camianın en azından ligin son haftasına kadar sahip çıkması lazım."

"BENİM ŞAMPİYONLUK ŞANSI İDDİAM..."

bf2b04c084f24bcaa6b11ed527753cb9

"Benim şampiyonluk şansı iddiam Fenerbahçe için yüzde 40. Hatırlıyorsanız puan farkı 6'yken de yüzde 40 demiştim, şimdi de yüzde 40 diyorum. Fenerbahçe'nin yapması gereken maç maç gitmek."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
4 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Talisca, Süper Lig'de tarihe geçti!Talisca, Süper Lig'de tarihe geçti!
F.Bahçe geriden gelip kazandı! Zirve ile fark 3'e düştüF.Bahçe geriden gelip kazandı! Zirve ile fark 3'e düştü
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen son dakika haberler fenerbahçe galatasaray Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ne bakıyorsun?" kavgası ölümle bitti! Uzman çavuş kurşun yağdırdı

"Ne bakıyorsun?" kavgası ölümle bitti! Uzman çavuş kurşun yağdırdı

F.Bahçe geriden gelip kazandı! Zirve ile fark 3'e düştü

F.Bahçe geriden gelip kazandı! Zirve ile fark 3'e düştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!" Seni mertçe yarışa çağırıyorum"

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!" Seni mertçe yarışa çağırıyorum"

Anderson Talisca topa öyle bir vurdu ki, Uğurcan Çakır kıpırdayamadı! Süper Lig'de belki de yılın golü...

Anderson Talisca topa öyle bir vurdu ki, Uğurcan Çakır kıpırdayamadı! Süper Lig'de belki de yılın golü...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.