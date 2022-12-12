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  4. Murat Övüç elbisesine basan güvenliğe kötü bakış attı! Kendisi elbisesine basıp fena düştü

Murat Övüç elbisesine basan güvenliğe kötü bakış attı! Kendisi elbisesine basıp fena düştü

12.12.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç yaptığı skandallarla sık sık gündeme gelen bir isim. Son olarak kadınlar matinesine giden Övüç kabarık elbisesine basan güvenliğe attığı bakışla gündemdeyken şarkıcının ortaya çıkan düşme videosu o bakışın önüne geçti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği için ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan yargılanmaya başlamıştı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Övüç gittiği bir matinede kabarık mavi bir elbise giydi. Yanlışlıkla elbisesine bakan güvenliğe ters bakan fenomenin o anları gündemdeyken Övüç kendi elbisesine basarak düştü.

Elbisesinin kuyruğuna basarak kendini yerde bulan fenomen sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Murat Övüç sosyal medya söyledi

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