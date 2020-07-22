MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç'ten kadınlar hakkında şoke eden sözler! 'Tutun dilinizi!'

Murat Övüç'ten kadınlar hakkında şoke eden sözler! 'Tutun dilinizi!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 09:13 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan bir video herkesi çok kızdırdı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sözleri tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yaptığı açıklamalarla sık sık gündemde yer ediyor! Kadın cinayetleri hızla artarken ortaya çıkan Övüç videosu sosyal medyada tepki çekti.

Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin ardından sosyal medyada gündem olan Övüç bir açıklamasında şoke eden sözler ediyor.

Murat Övüç açıklamasında kadınları suçlayarak şunları söyledi:

"Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…”

Övüç'ün bu açıklamasının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Övüç'e tepki yağdı. Övüç ise yaptığı açıklamada "orada bir yanlış anlaşılma var şiddetin her türüne karşıyım ama kadınlar da kendilerini tutacaklar dedim" diyerek kendini savundu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
MasterChef yarışmacısı ünlü şefin tanıdığı çıktı!MasterChef yarışmacısı ünlü şefin tanıdığı çıktı!
Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Demet Akalın'ın tepki çeken cinayet yorumuna belediyeden yanıt!

Demet Akalın'ın tepki çeken cinayet yorumuna belediyeden yanıt!

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

“Türkiye gibi yoğurt ve kefir tüketen ülkelerde oranlar düşük”

“Türkiye gibi yoğurt ve kefir tüketen ülkelerde oranlar düşük”

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan denizin ortasında kaldı

Bu halde kaldı! Kurtarma ekibi geldi

Heidi Klum’un karantina kiloları! Pantolonu giyerken...

Karantina yaramadı! Pantolonu giyerken...

MasterChef Türkiye'de yarışan Eray Aksungur, ünlü şef Danilo Zanna'nın tanıdığı çıktı! MasterChef Eray Aksungur kimdir?

MasterChef yarışmacısı ünlü şefin tanıdığı çıktı!

Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: En büyük pişmanlıklarımdan biridir

Ahmet Kaya özrü! 'Allah belamı versin!'

MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı! "Seni buradan dışarı atarım"

MasterChef'te gergin anlar! "Seni buradan atarım"

Menajerimi Ara dizisinden ilk fragman yayınlandı! Menajerimi Ara ne zaman başlıyor?

Dünyaca ünlü dizi Türkiye'ye uyarlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.