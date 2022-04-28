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  4. Murat Övüç'ten tuvalet yanıtı! "Üç harfliler var orada..."

Murat Övüç'ten tuvalet yanıtı! "Üç harfliler var orada..."

28.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Normalleştiremediklerimizden misiniz?' serisinin konuğu sosyal medya fenomeni Murat Övüç oldu. Murat Övüç paraya çok düşkün olduğunu itiraf ederek euro ve doların en büyük dostu olduğunu söyledi. Murat Övüç tuvalette film ve dizi izlemekle ilgili soruya da verdiği yanıtla dikkat çekti.

Murat Övüç'ten tuvalet yanıtı! "Üç harfliler var orada..."

'Normalleştiremediklerimizden misiniz?' programına konuk olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç yine ilginç açıklamalara imza attı. "Tuvalette film izlemek normal midir?" diye soran Armağan Çağlayan'a yanıt veren Övüç "Normal değildir ya. Dini vecibemize göre; annem derdi destur demeden tuvalete girmeyin. Üç harfliler var orada, normal değildir. Bana öyle öğrettiler. destur derim ben" yanıtını verdi.

Övüç bir dönem fal baktığını da fala inanmadığını ama büyüye inandığını belirtti.

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"PARALARI KOKLAYIP YASTIK ALTINA KOYARIM"

Dostlarından çok darbe yediği için esas dostunun para olduğunu hatta euro ve dolar olduğunu söyleyen Murat Övüç paraları koklayıp yastık altına koyduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Murat Övüç
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