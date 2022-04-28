Murat Övüç'ten tuvalet yanıtı! "Üç harfliler var orada..."

'Normalleştiremediklerimizden misiniz?' programına konuk olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç yine ilginç açıklamalara imza attı. "Tuvalette film izlemek normal midir?" diye soran Armağan Çağlayan'a yanıt veren Övüç "Normal değildir ya. Dini vecibemize göre; annem derdi destur demeden tuvalete girmeyin. Üç harfliler var orada, normal değildir. Bana öyle öğrettiler. destur derim ben" yanıtını verdi.

Övüç bir dönem fal baktığını da fala inanmadığını ama büyüye inandığını belirtti.

"PARALARI KOKLAYIP YASTIK ALTINA KOYARIM"

Dostlarından çok darbe yediği için esas dostunun para olduğunu hatta euro ve dolar olduğunu söyleyen Murat Övüç paraları koklayıp yastık altına koyduğunu belirtti.

