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Murat Övüç oğlunu küfürler savurarak savundu! Ünlü şarkıcıya olay sözler

03.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, araba kullanırken silahla havaya ateş ettiği bir video yayınlamıştı. Övüç oğlunu savunurken eleştirenlere de küfürler yağdırdı.

Murat Övüç oğlunu küfürler savurarak savundu! Ünlü şarkıcıya olay sözler

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındıMurat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

Burakcan Övüç gözaltına alınınca babası Murat Övüç ise oğlunu şu sözlerle savundu: "Elindeki kuru sıkı. İfademizi verdik şu an evde uyuyor sıkıntı yok."

Ekran Alıntısı

Murat Övüç daha sonra ise oğlunu eleştiren ünlü şarkıcıya şoke eden sözler söyledi. Övüç ağzını bozdu ve "Bir takım gereksiz insanlar bir şeyler yazmış herkes hakaret etmiş. Bir tane bitik herif var ıslak odunla sabaha kadar dövmek lazım demiş; o ıslak onun var ya onu senin g....ne sokarım ben. Sen kimi dövüyorsun lan!" dedi.

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Murat Övüç’ün bu küfürleri savurduğu kişi ise ünlü şarkıcı Fettah Can. Can bir paylaşım yaparak “Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım.” notunu düşmüştü.

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Murat Övüç
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