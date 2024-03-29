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  4. Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını geri alamayan vatandaş isyan etti

Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını geri alamayan vatandaş isyan etti

29.03.2024 14:23
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Bilecik’te 4 Mart günü yapılması planlanan Murat Övüç’ün sahne alacağı Kadınlar Matinesi iptal oldu. Sahnenin iptal edilmesinden sonra paraları iade edilmeyen vatandaşlar isyan etti.

Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını geri alamayan vatandaş isyan etti

26 Ocak ayında Bilecik’te bir düğün salonunda Murat Övüç’ün sahne aldığı Kadınlar Matinesine ilgi büyük olmuştu. Aynı firma o gün Mart ayı içinde bir daha Murat Övüç’ü Bilecik’e getireceğini duyurmuştu.

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Ardından 4 Mart 2024 günü aynı düğün salonunda yapılması planlanan Kadınlar Matinesi 2 gün kala iptal edildi. Ön sıra 400 TL arka sıralar 300 TL’den satılan biletlerden alan vatandaşlara 3 gün içinde paraları iade edileceği söylendi. Bu paralar iade edilmeyince yaklaşık 200 kişi mağduriyet yaşadı.

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"HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

Bunlardan biri Önder Özmen, eşine ön sıralardan 400 liralık bir bilet aldığını bunu da organizasyon yapan Zehra Büşra İ. adına havale yaptığı anlattı. Murat Övüç’ün sahne alacağı Kadınlar Matinesi’nin 2 gün önce iptal olduğu telefona gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Özmen, "Bilecikte organizasyon düzenleyeceğiz diyerek insanlara rezervasyon yaptırıp etkinliğe iki gün kala iptal edildi. Paraları üç gün içinde iade edilecek denilip ardından telefonları engelleyerek bir nevi dolandırıcılık yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin paraları bu şekilde alınarak mağdur edildi. Bu dolandırıcılık olayında düğün salonun hiç bir şekilde dahili yoktur. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

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Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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