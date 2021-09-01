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Murat Özdemir'in skandal görüntüleri sonrası hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı

01.09.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'MasterChef Türkiye 2018'le tanınan, yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Aracını yanlış yere bırakan Özdemir, olay yerine gelen ekiplere rüşvet vermeye çalışırken gözaltına alındı. Skandal görüntüler sonrası yarışmacının hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı.

Murat Özdemir'in skandal görüntüleri sonrası hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının ilk sezonunda mücadele eden Murat Özdemir, agresif tavırları ve jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle diskalifiye olmuştu. Ardından ise papağanına işkence görüntüleriyle gündeme gelmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Murat Özdemir, Bolu'daki PTT Caddesi'nde yanlış yere park ettiği aracının çekilmesini engellemeye çalışırken yeni bir skandala imza attı.

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Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir’e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi.

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"YEMİŞİM MEMURUNU"

Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

Olay yerindeki görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı seninle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz etti.

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Özdemir, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Murat Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Özdemir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayında jandarmaya küfrettiği iddiasıyla 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir'e maske takmamaktan idari işlem, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.


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