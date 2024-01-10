Murat Sancak Beşiktaş'ın Svensson transferiyle adeta dalga geçti, gülücüklü paylaşımda bulundu!

Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u transfer ettiğini açıklamasının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan bu transferin açıklanması sonraı göndermeli bir paylaşım geldi.

EMOJİLİ PAYLAŞIM

Sancak yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın Svensson transferini duyurduğu paylaşmanın altına, "İyi bir kontratak oyuncusu, iyi bakın hayırlı olsun" şeklinde bir yorum yaptı ve bu paylaşımına gülücük emojisi ekledi.

NE YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Adana Demirspor'dan adı geçen Yusuf Sarı için, "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim." şeklinde cevap vermişti.

Murat Sancak ise Aybaba'nın bu açıklamasına, "Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Milli Takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!" şeklinde cevap vermişti.





