MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Tolga Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen 2. Sayfa'da!

Murat Tolga Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen 2. Sayfa'da!

26.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Tolga Şen 2. Sayfa programının canlı yayınında Müge Dağıstanlın ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Başarılı sinema ve TV eleştirmeni, 2. Sayfa canlı yayını sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Murat Tolga şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında?

Murat Tolga Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen 2. Sayfa'da!

Murat Tolga Şen, 2. Sayfa magazin programının ardından 26 Aralık 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e filmlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Tolga Şen vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir?

MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana film ve televizyon eleştirmenliği yapan ve yazdığı yazılarla büyük beğeni toplayan Murat Tolga Şen oyunculuk da yapmaktadır.

Murat Tolga Şen, birçok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.

Oyunculuk da yapan Murat Tolga Şen, Okan Bayülgen'in yönettiği Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda rol almaktadır.

Öte yandan lisanslı bir yelken sporcusu da olan Murat Tolga Şen, bir dönem TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) yarış fotoğrafçılığı görevini üstlendi. Veteran bir sporcu olarak yelkenle ilgilenmeye devam eden Şen'in, Pirat sınıfında Türkiye dereceleri var.

SİNEMA VE TV ELEŞTİRMENİ MURAT TOLGA ŞEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen Amasyalıdır.

MURAT TOLGA ŞEN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Murat Tolga Şen'in Instagram kullanıcı adı @murattolga'dır. Ünlü ismin, 6 bin 400'ün üzerinde takipçisi vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddiaları yalanlamışlardı! Romantik kare ortaya çıktıİddiaları yalanlamışlardı! Romantik kare ortaya çıktı
Doğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan ettiDoğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan etti
Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...
Anahtar Kelimeler:
2. Sayfa programı Murat Tolga Şen 2. sayfa müge ve gülşen'le 2. sayfa Gülşen magazin yaşında

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.