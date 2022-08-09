Murat Yıldırım'dan flaş Aziz dizisi açıklaması! Dönmeyecek mi?

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Aziz dizisinde senaryo krizi yaşandığı iddia edilmişti. Dizinin senaristi değişince iddialara göre Murat Yıldırım rahatsız olmuştu. Amerika'dan dönüp dönmeyeceği belli olmadığı söylenen Yıldırım hemen açıklama yaptı.

Murat Yıldırım "Diziye dönmeyeceğime dair haberler doğru değil" diyerek şunları söyledi:

"Sevgili Eylem Canpolat kalemini çok beğendiği ve aynı zamanda sevdiğim bir arkadaşım. Ben tahmini 22 Ağustos gibi işimin başındayım. Aziz dizisinin yepyeni ve güçlü bir hikâte ile döneceğinin sözünü verebilirim."



