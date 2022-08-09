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Murat Yıldırım'dan flaş Aziz dizisi açıklaması! Dönmeyecek mi?

09.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım, Aziz dizisine dönmeyeceği yönünde çıkan haberleri görünce jet hızında açıklama yaptı. Aziz dizisinde senaryo yüzünden kriz çıktığı ve Yıldırım'ın bu durumdan rahatsız olduğu iddia ediliyordu. İşte Murat Yıldırım'ın konuya dair açıklaması...

Murat Yıldırım'dan flaş Aziz dizisi açıklaması! Dönmeyecek mi?

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Aziz dizisinde senaryo krizi yaşandığı iddia edilmişti. Dizinin senaristi değişince iddialara göre Murat Yıldırım rahatsız olmuştu. Amerika'dan dönüp dönmeyeceği belli olmadığı söylenen Yıldırım hemen açıklama yaptı.

Murat Yıldırım "Diziye dönmeyeceğime dair haberler doğru değil" diyerek şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Sevgili Eylem Canpolat kalemini çok beğendiği ve aynı zamanda sevdiğim bir arkadaşım. Ben tahmini 22 Ağustos gibi işimin başındayım. Aziz dizisinin yepyeni ve güçlü bir hikâte ile döneceğinin sözünü verebilirim."

Aziz dizisinde senarist krizi çıktı! Murat Yıldırım'dan flaş kararAziz dizisinde senarist krizi çıktı! Murat Yıldırım'dan flaş karar


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Murat Yıldırım aziz
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